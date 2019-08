Celle Ligure. Andrea Di Molfetta e Samir Benaddi protagonisti della staffetta sulla spiaggia (FOTO)

5° edizione della Staffetta a Coppie sulla spiaggia, un evento promosso dal Centro Atletica Celle Ligure con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e con il supporto degli sponsor tecnici Riviera Sport e Karhu, supportati da Moda Sport Celle Ligure e Gioielleria Il Corallo Celle Ligure

Sede di gara sempre la spiaggia (o meglio la battigia…) dei Piani di Celle Ligure, con partenza ed arrivo presso la spiaggia pubblica attrezzata Bouffou, gestita dalla Cooperativa L’Altro Mare.





Ed è pokerissimo per le affiatatissime Leonora Serra e Cassandra Sprenger che si aggiudicano anche questa edizione (5 vittorie consecutive!!!) correndo con la grinta e la caparbietà che le hanno rese celebri su piste e strade non solo liguri.

Alle loro spalle la coppia già meno “assatanata” composta da Elisa Zinola e Silvia Bodino.





Nella gara “top” al maschile, categoria M1 (somma età degli staffettisti inferiore a 80) prevale il tandem composta da Andrea e Michele Sgoifo che chiudono in 5.22.7.

Argento per Ceesay Gusman e Nhabari Fobe, coppia improvvisata all’istante che ha lasciato intravedere grandi potenzialità e che solo un vistoso cedimento del giovane Fobe in prossimità dell’arrivo ha privato del successo. 5.33.3 il crono.

Bronzo ai locals Giovanni Vadalà e Samuele Reverdito in 6.09.9.









Gara per i più giovani su percorso ridotto. Gli under 12 si danno battaglia su frazioni di circa 300 metri per ogni staffettista. A premiare la nutrita partecipazione del Team l’affermazione della coppia Atletica Gillardo composta da Giulia Malgrati e Luisa Nolasco, vittoriose in 3.31.7.

Argento per Sofia Tribuno e Laura Nolasco e bronzo per i giovanissimi Mathieu D’Inca e Elia Balducci.

La gara mista vede l’affermazione dei consolidati e noti runner Laila Hero e Mauro Faccio (già dominatori dell’edizione 2018) che si impongono in 5.51.7. Alle loro spalle Chiara Zampacorta e Daniele Bruno, mentre il bronzo è appannaggio di Bianca ed Alessandro Ferrua, portacolori dell’Albenga Runners.





Classifica per gli M2 (somma età superiore agli 80) con affermazione per Maurizio e Francesco Rossi (Atletica Valpolcevera) che prevalgono in 6.29.7 su Andrea Rossi ed Alberto Parodi e Claudio Penolazzi-Giorgio Fazio.





Soddisfazione degli organizzatori (Centro Atletica Celle Ligure, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure) per la buona riuscita dell’evento e per la piena condivisione dei partecipanti dello spirito dell’iniziativa volta a valorizzare le bellezze di Celle Ligure e del suo arenile (sottoposto a dura prova dalle forti mareggiate invernali) ed a proporre un momento sportivo di incontro, non solo agonistico ma sicuramente molto divertente.