Ferragosto ad Artesina con musica e tante attività. Il 14 la fiaccolata per ricordare la tragedia di Ponte Morandi ad un anno dal crollo

La stagione estiva di Artesina sta vivendo giornate ricche di eventi e attività. Fino al 25 agosto l’Artesina Park offre tutti i giorni la possibilità di utilizzo della seggiovia, del bob estivo, dei tracciati bike e del tubing. E’ aperturto anche il baby parking per i più piccini con giochi gonfiabili, attrazioni e pista per quad elettrici. Tra gli appuntamenti più importanti, spiccano il Concerto in quota e la fiaccolata commemorativa, fissati per mercoledì 14 agosto. Sarà una giornata all’insegna della musica e del ricordo, ad un anno dalla tragedia di Ponte Morandi he ha colpito Genova e la Liguria.

Sarà la musica a fare da collante per una giornata molto particolare, la stessa musica che già un anno fa aveva “scaldato” i cuori dei turisti presenti raccolti attorno al palco della località, scioccati dagli eventi accaduti. La fiaccolata commemorativa si svolgerà durante il tradizionale concerto di Ferragosto della “Free Choice Band”, nella piazza di Artesina. In quota, invece, protagonista sarà la più importante band italiana di musica irlandese: i Birkin Tree. Mercoledì 14 agosto, alle ore 12, si esibiranno alla Baita del Colletto (circa 35 minuti a piedi dalla piazza di Artesina o raggiungibile con la seggiovia Colletto). Per l’occasione un particolare menù del concerto da consumarsi in quota con polenta e bevanda a 10 euro.

Birkin Tree è una storica band ligure nata nel 1982 e diventata famosa per l’irish music, tanto da avere all’attivo più di 1600 concerti in tutta Europa. Ad Artesina presenteranno il nuovo disco “Five Seasons“ in cui si raccontano i colori e le atmosfere d’Irlanda. Uno spettacolo dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate, sia godere del ritmo e dell’energia del grande repertorio strumentale dell’isola verde, simbolo di tradizione e unione. Birkin Tree è costituito da Laura Torterolo (voce), Michel Balatti (flauto traverso irlandese), Fabio Rinaudo (uillean pipes), Luca Perazzini (violino) e Claudio De Angeli (chitarra).

Numerose saranno inoltre le opportunità di relax e svago per gli amanti della “montagna amica” e a chilometri zero. Lo staff di Artesina è pronto per un mese di agosto entusiasmante con un calendario di eventi per ogni tipo di esigenza, dai mercatini di Montagna alle serate musicali, dalla gastronomia in piazza alle escursioni in quota con particolare attenzione alle attività per i bambini e le famiglie. Un lavoro certosino di organizzazione per garantire la migliore ospitalità a chi sceglierà la località del Cuneese per trascorrere le proprie vacanze. Per gli amanti delle due ruote i tracciati del Bike Park si presentano fortemente rinnovati con piste da discesa di ogni livello e attivo da quest’anno anche il noleggio di e-bike, le ormai conosciutissime biciclette elettriche, per provare la disciplina.

Proseguono ad agosto e fino a settembre i “Summer Camp”, centri estivi sportivi per bambini e ragazzi che offrono una variegata serie di possibilità con le tante proposte di vacanza/allenamento, dal calcio al tennis, al basket, al volley fino alla novità della vacanza “Music & Mountain”.