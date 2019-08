Pallapugno: i risultati di venerdì 9 agosto

Serie A Banca d'Alba-Moscone Play off - Quinta andata

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-8



Serie B Play off - Prima giornata

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 11-5



Serie B Play out - Prima giornata

Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-2



Serie C1 – Ritorno quarti finale

Ultreia et Suseia-Polisportiva Pieve di Teco 11-8

Polisportiva Pieve di Teco e Ultreia et Suseia allo spareggio



Serie C2 – Andata ottavi finale

Caraglio-Alta Langa 11-2

Gottasecca-San Leonardo 11-6

Peveragno-Ricca 10-11

Virtus Langhe-Tavole 11-3