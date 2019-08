Calcio, Loanesi. Domani parte le preparazione agli ordini di mister Rivituso, ecco i 21 giocatori convocati

E' stata un'estate molto social per il presidente della Loanesi, Ugo Piave. Il massimo dirigente rossoblu non ha infatti lesinato post su Facebook per descrivere la querelle relativa al bando dello stadio "Ellena", raccontando tappa dopo tappa l'intera evoluzione della situazione.

L'ultimo annuncio riguarda finalmente il calcio giocato, con l'ufficializzazione di mister Rivituso, confermato alla guida della Prima Squadra e i primi giocatori che parteciperanno alla preparazione estiva al via lunedì al "Borel" di FInale Ligure

Portiere:

Metani 2002

Difensori:

Caligaris 2001

Campagna 2000

Curti 2001 Gagliardo. 1995

Rossello 2001

G. Puddu. 1996

M. Bianco 1995

Burastero 2001

Centrocampisti:

Caretti 2000

Fumagalli 2002

Mandraccia 2000

Piazzai 2001

Viola 1999

Staltari 2002

Balzari 1998

Attaccanti:

F. Insolito 1999

Soldati 2000

Sfinjari 1999

Gentile 1998

A. Patitucci 2001

L. Patitucci 2001