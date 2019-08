Calcio, Prato. Il ds Califano mette il Savona tra le cinque papabili alla promozione: "Occhio anche a Lucchese, Sanremese, Chieri e Caronnese"

Sarà il Prato una delle avversarie principali del Savona nella rincorsa alla Serie C. Il ds Gianni Califano non cela le ambizioni de presidente Toccafondi, complici i numerosi acquisti di livello affidati a mister Vincenzo Esposito (a Prato già nelle stagioni in terza serie).

Tra i nuovi volti ecco Fanucchi, Gentili, Giampà, Diana, Cellini, Mariani e Regoli che si aggiungono ai confermati Tomi, Gargiulo, Sciannamè, Fofanà, Bassano, Cecchi, Carli, Kouassi, Diarrosouba, Maggini Calosi e Casati.

"Andremo a giocare contro squadre liguri, piemontesi, una lombarda e alcune toscane. Per noi - sottolinea Califano - avere un girone a quattro regioni è un'assoluta novità. Sarà bello per me rincontrare il Casale, squadra con cui ho iniziato la mia carriera da calciatore".

"Le favorite?Aspettando la Lucchese, inserisco la Sanremese nelle cinque favorite alla vittoria finale. Con i matuziani non vorrei tralasciare Savona, Chieri e Caronnese. Il Prato? Noi partiamo con la voglia di poterci giocare questo campionato, vogliamo vincere".