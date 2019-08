Calcio, amichevoli estive. 6-0 del Pietra sulla Veloce. Tripletta per Gaggero, completano lo score la doppietta di Burdisso e il gol di En Nejmy

E' finita con un punteggio tennistico a favore del Pietra Ligure la sfida amichevole di ieri sera allo stadio "De Vincenzi".

I biancazzurri hanno confermato la grande qualità de proprio organico, grazie a due formazioni competitive schierate nel corso dei novanta minuti.

Abbondanza di cui non ha potuto godere la Veloce, viste le assenze di elementi di esperienza e qualità come Giguet, Damonte, Colombino, Calcagno e Tiola; non è stato infatti un caso che il gap tra le due squadre si sia aperto nella ripresa, dopo il gol contestato per posizione di off side di Burdisso, su assist di Rovere.

La ripresa si è aperta con la traversa del giovane Sole e la bella parata di Berruti su punizione di Recagno, a cui è seguita la tripletta di Gaggero, la seconda rete di Burdisso e il gol di En Nejmy.

Il Pietra alzerà l'asticella martedì prossimo, nell'amichevole contro la Sanremese.