Calcio, Pietra Ligure. Colpo Daniel Berruti per i biancazzurri, il portiere arriva in prestito dal Savona

Ha portato a termine un'ottima operazione il Pietra Ligure, aggiudicandosi per la prossima stagione sportiva le prestazioni di Daniel Berruti, portiere 2001 scuola Savona.

Berruti è stato infatti nelle ultime stagioni il portiere della formazione Juniores che, nell'ultimo campionato, si è aggiudicato il primo posto nel girone nazionale A.

Il comunicato:

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato il trasferimento in prestito dal Savona del giovane portiere Daniel Berruti classe 2001. La nostra società ringrazia per la disponibilità e la riuscita dell'operazione il Savona F.B.C.. Augurando a Daniel una buona stagione in biancoazzurro gli diamo il benvenuto nella nostra squadra."