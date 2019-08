Calcio. Taglio del nastro per la nuova Priamar

Presso i bagni Solaro Beach di Varazze si è svolta la presentazione della prima squadra della US PRIAMAR 1942 LIGURIA di Savona che sarà impegnata la prossima stagione nel campionato di seconda categoria.

A fare gli onori di casa il Direttore Sportivo Alessio Mantelli ed il Team Manager Momo Monofilo che hanno presentato il nuovo mister Alessio Bresci all’intera rosa dei giocatori rossoblu dando il benvenuto a tutti i nuovi arrivati.

Alla presenza di buona parte della dirigenza della società savonese, sono stati ricordati i quasi ottanta anni di storia del sodalizio che porta il nome della fortezza evidenziandone i valori fondanti che vedono la società sportiva come un luogo di socialità e solidarietà all’interno del quale i ragazzi possano divertirsi e crescere come uomini prima e poi anche come atleti.

Ai giocatori della prima squadra è stata sottolineata la presenza di un settore giovanile con oltre 150 ragazzi nei confronti dei quali esiste una responsabilità da parte dei più grandi non solo in termini di risultati, ma soprattutto di comportamenti educati sempre improntati alla correttezza, al rispetto ed alla sportività.

Il Direttore Sportivo Alessio Mantelli ha ribadito l’obiettivo di vedere la prima squadra sempre competitiva sul campo, pronta a reggere il confronto con tutti gli avversari ed il Mister Alessio Bresci ha promesso il massimo impegno e chiesto tanto sacrificio ai giocatori perché soltanto attraverso l’allenamento costante, la coesione del gruppo e l’unità di intenti sarà possibile aspirare ad una stagione ambiziosa.





Di seguito l’organigramma e la rosa dei giocatori attualmente tesserati per la prima squadra:





Direttore Sportivo: Alessio Mantelli

Team Manager: Momo Monofilo

Dirigenti Accompagnatori: Carlo Cipollina, Guido Garbero, Giuseppe Graziano

Dirigente Responsabile rapporto AIA: Fabrizio Garbarino

Tecnico Responsabile: Alessio Bresci

Preparatore Portieri: Daniele Pollero





Rosa Prima Squadra

Portieri: Calcagno – Mandaglio

Difensori: Bardhi – Casalinuovo – Cesari – Cyrbja – Hasani – Saturni – Siri – Zecca

Centrocampisti: Arrighi – Colombi – Jurato – Parodi – Spadoni

Attaccanti: Bianco – Cerato - Coratella – Costa - Velez