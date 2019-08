Calcio, Vado: sconfitta di misura con il Villefranche Saint-Jean Beaulieu

Sconfitta di misura (0-1) per i rossoblù nel test amichevole andato in scena ieri pomeriggio al “Chittolina” con i francesi del Villefranche Saint-Jean Beaulieu.

La gara è stata senza dubbio impegnativa sia sotto il profilo tecnico che fisico, contro un avversario di categoria superiore che, domenica prossima, inizierà il proprio campionato di competenza. Per i rossoblù vadesi si è dunque trattato di un buon test in vista dell’esordio in Coppa Italia previsto fra sette giorni in quel di Fossano.

Per quel che riguarda il match di ieri, invece, i transalpini sono riusciti a trovare il gol della vittoria a pochi secondi dal termine del primo tempo grazie ad un’azione rocambolesca. Poi, nella ripresa, al 25′, Piacentini ha conquistato un penalty, ma dagli undici metri lo stesso giocatore ha alzato troppo la mira.

Vado: Vasoli, Alberto, Pesce, Puddu, Castaldo, Costantini, Donaggio, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Tomasini. A disposizione: Faggiano, Dagnino, Ferrara, Scannapieco, Oubakent, Gallo, Redaelli, Tona, Criscito, Piu, Piacentini. All. Tarabotto.