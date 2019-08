L'ex pallavolista Matteo Martino ad Andora: "Dallo sport alla tv, la Liguria sempre nel mio cuore" (VIDEO)

Come era già annunciato su Savonanews (leggi i dettagli QUI) la gara "6.30" disputatasi questa mattina ad Andora ha potuto contare anche sulla presenza di un nome illustre per la storia dello sport italiano: Matteo Martino, ex nazionale di pallavolo.

L'evento organizzato da Andora Race, che si corre alle prime luci dell'alba e si snoda tra i punti più belli del litorale cittadino, dall'estremo ponente all'estremo levante e ritorno, ha chiamato anche quest'anno diverse centinaia di partecipanti.

Abbiamo incontrato Matteo Martino all'arrivo: ne è scaturita una bella intervista, nella quale il "campionissimo" si è lasciato andare a un flusso di ricordi legati ai luoghi del Ponente Ligure, dalle vacanze di bambino al ritiro con la nazionale ad Alassio.

Ma Martino è giovane, ha tutta la vita davanti; per questo, chiusa l'esperienza sportiva si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. In questo campo ha già conquistato un'ottima visibilità, con ruoli in format televisivi come "Uomini e donne" o "Mtv Undressed". Quindi sarà molto probabile rivedere Matteo Martino in Riviera Ligure nel futuro: stavolta, però, non su un campo di pallavolo o in ritiro, ma su un set. E non con la divisa di un team sportivo ma con gli abiti di scena di una produzione cinematografica o televisiva.

Ecco l'intervista a Matteo Martino, tra ricordi del passato e progetti per il futuro: