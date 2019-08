Pallapugno: il punto sui campionati di Serie A Banca d'Alba-Moscone, Serie B, C1, C2 e Femminile con gli altri risultati di domenica 11 agosto

Serie A Banca d'Alba-Moscone Play off - Quinta andata

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-8

Araldica Pro Spigno-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 7-11

Riposa: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo



I play off della Serie A Banca d'Alba-Moscone sono arrivati al giro di boa: dopo la quinta giornata d'andata, l'Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto si piazza da sola in testa alla classifica, superando 11-8 la Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno, che scende cosi al secondo posto a due lunghezze dalla capolista.

Resta al quarto posto l'Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto dopo la sconfitta casalinga per 7-11 con la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto, sempre ultima nella graduatoria. In terza posizione, invece, c'è l'Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola che ha osservato il turno di riposo.

La classifica : Araldica Castagnole Lanze 18, Torfit Langhe e Roero Canalese 16, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 14, Araldica Pro Spigno 13 e Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.



Prima ritorno

Lunedì 12 agosto ore 21

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Mercoledì 14 agosto ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese

Riposa: Araldica Pro Spigno



CALENDARIO e CLASSIFICA



Serie A Banca d'Alba-Moscone Play out - Seconda ritorno

Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Olio Roi Imperiese 4-11

Tealdo Scotta Alta Langa-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 11-5



Tre squadre per due posti negli spareggi d'accesso alle semifinali: sono la Olio Roi Imperiese, la Robino Trattori Santo Stefano Belbo e la Tealdo Scotta Alta Langa. I liguri di Enrico Parassa agganciano la quadretta di Gilberto Torino in testa alla classifica del play out della Serie A Banca d'Alba-Moscone, dopo aver espugnato per 4-11 lo sferisterio di Santo Stefano Belbo. Si porta a una sola lunghezza dall'accoppiata di testa la quadretta di Davide Dutto, grazie al successo per 11-5 con la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero, ormai fuori dai giochi.

La classifica : Olio Roi Imperiese e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11, Tealdo Scotta Alta Langa 10, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.



CALENDARIO e CLASSIFICA

----------------------------------------



Serie B Play off - Prima giornata

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 11-5

Taggese-Osella Surrauto Monticellese 10-11



L'Acqua S.Bernardo San Biagio è la nuova leader dei play off di Serie B dopo la prima giornata della seconda fase del campionato. La quadretta monregalese di Andrea Pettavino supera 11-5 la Morando Neivese di Fabio Gatti, che resta al terzo posto, mentre guadagna punti la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino che, a sorpresa, espugna lo sferisterio ligure di Taggia, battendo 10-11 la Taggese di Daniel Giordano.

La classifica : Acqua S.Bernardo San Biagio 18, Taggese 17, Morando Neivese 16, Osella Surrauto Monticellese 15.



CALENDARIO e CLASSIFICA



Serie B Play out - Prima giornata

Serramenti Bono Centro Incontri-Speb 11-10

Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-2



Cominciano bene i play out della Serie B per la Serramenti Bono Centro Incontri e la Vini Capetta Don Dagnino. La quadretta di Stefano Brignone si aggiudica 11-10 il derby cuneese con la Speb di Andrea Daziano, mentre i liguri di Daniele Grasso vincono facilmente per 11-2 con la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto.

La classifica : Serramenti Bono Centro Incontri e Vini Capetta Don Dagnino 13, Speb e Bcc Pianfei Pro Paschese 9.



CALENDARIO e CLASSIFICA



Serie B Girone salvezza - Prima giornata

Martedì 13 agosto ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Benese

Riposa: Virtus Langhe

La classifica : Srt Progetti Ceva e Virtus Langhe 3, Benese 2.



CALENDARIO e CLASSIFICA

Serie C1 - Andata quarti di finale

Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia 11-6

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese 11-6

Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca­‐Torfit Langhe e Roero Canalese 11-0

Bubbio-Monastero Dronero 11-1

Ritorno quarti di finale

Ultreia et Suseia-Polisportiva Pieve di Teco 11-8

Giovedì 22 agosto ore 21

ad Alba: Barbero Albese-Araldica Castagnole Lanze

Mercoledì 21 agosto ore 21

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Banca d'Alba Olio Desiderio Ricca

Sabato 17 agosto ore 21

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Bubbio

Spareggio quarti di finale

Domenica 18 agosto ore 16

a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-­Ultreia et Suseia

----------------------------------



Serie C2 - Andata ottavi di finale

San Biagio-Pro Spigno 11-10

Castellettese-Taggese 11-6

Caraglio-Alta Langa 11-2

Gottasecca-San Leonardo 11-6

Don Dagnino-Valle Bormida 11-0

Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri 11-5

Peveragno-Ricca 10-11

Virtus Langhe-Tavole 11-3

Ritorno ottavi finale

Domenica 18 agosto ore 20.30

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-San Biagio

Giovedì 15 agosto ore 17

a Taggia: Taggese-Castellettese

Domenica 18 agosto ore 21

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Caraglio

Sabato 17 agosto ore 21

a Imperia: San Leonardo-Gottasecca

Valle Bormida-Don Dagnino 6-11

Martedì 13 agosto ore 21

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 18 agosto ore 21

a Ricca: Ricca-Peveragno

Martedì 13 agosto 21

a Diano Castello: Tavole-Virtus Langhe

----------------------------------



Femminile - Semifinali (da definire)

Amici del Castello-San Leonardo

Gymnasium Albese B-Gymnasium Albese A