Fine settimana ad Acqui Terme per il Bragno, ospite dei bianchi per il canonico test amichevole di fine settimana.

Il successo è andato alla squadra padrona di casa, vincente per una rete a zero presso l'impianto di Via Po.

Un buon banco di prova comunque per i ragazzi di mister Robiglio, attesi a stretto giro di posta dai primi appuntamenti ufficiali.