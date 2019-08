Calcio dilettantistico. Dimezzati i tempi per la radiazione, l'esclusione del campionato avverrà già alla seconda rinuncia

Negli ultimi anni è capitato spesso di vedere squadre, soprattutto nei campionati giovanili, radiate dalla federazione dopo la quarta rinuncia a scendere in campo: una situazione grave e che spesso ha influito anche sul regolare svolgimento del campionato.

Dalla prossima stagione sportiva, come annunciato dal presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, i tempi per la radiazione verranno infatti dimezzati. Alla seconda mancata presenza sul rettangolo verde, la società verrà infatti immediatamente radiata.

Cambia anche la regola relativa all'assegnazione dei punti: indipendentemente dal momento della radiazione tutti i risultati della squadra radiata saranno trasformati in 0-3 a tavolino (in precedenza i punti ottenuti dalle squadre avversarie nel girone di andata, se la radiazione avveniva in quello di ritorno, venivano semplicemente azzerati).