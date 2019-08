"Insieme sotto rete", beach volley e solidarietà ad Albisola per raccogliere fondi per la Croce Verde (FOTO E ViDEO)

"Insieme sotto rete", questo il nome dell'iniziativa organizzata per raccogliere fondi per la Croce Verde di Albisola Superiore.

A partire dalle ore 20, all'Arena Beach albisolese via al mix tra beach volley e solidarietà per un torneo "eccezionale": 5 squadre composte da assessori e consiglieri comunali (di maggioranza e opposizione) in coppia con giocatori e giocatrici reali e professionisti del mondo ligure e nazionale della pallavolo.

Ad aggiudicarsi il torneo la coppia Gambetta-Buldrini Verney, secondi Sprio-D'angelo, terzi Scala-Rossi, quarti Ottonello-Brizzo, quindi Baccino-Proto.