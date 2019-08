Calciomercato, Albenga. Sangue argentino e partenopeo per l'attacco bianconero

L'amichevole che ha disputato stamattina l'Albenga allo stadio Annibale Riva è stata utile per verificare i primi meccanismi della nuova squadra guidata da Matteo Solari, ma soprattutto anche per guardare da vicino i volti dei giocatori in via di tesseramento da parte del club ingauno.

Dopo l'ufficializzazione di Leonardo Di Salvatore, l'esterno offensivo proveniente dal Fossano, gli occhi si sono concentrati sulle giocate di Facundo Marquez, punta argentina orginaria di Mar Del Plata, autore di cinque reti, e di Salvatore Ruffo (per lui un gol e tanti spunti interessanti), attaccante napoletano reduce dall'esperienza in Australia con la maglia del Fremantle.

I giocatori hanno destato una buona impressione a tutto l'entourage, in attesa della formalizzazione delle ultime pratiche burocratiche.

Il comparto offensivo prende quindi forma e si avvia a regalare numerose soluzione tattiche, vista la presenza in squadra di una garanzia come Gianni Di Pietro, del veterano in bianconero Calcagno, e dei giovani Metalla e Di Nardo.