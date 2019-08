Calciomercato, Calizzano: doppio inserimento in mediana con Simone Mao e Giacomo Nari

Software di centrocampo, aggiornamento riuscito. Si chiude il mercato in entrata, due i nuovi componenti: Simone Mao e Giacomo Nari.

«Conciliare la gioventù con l’esperienza»: questa la direttiva della società, con Mao che entrerà nello spogliatoio di fatto in veste di senatore. Rinforzo di sostanza, “Scimon” ha alle spalle, in maglia giallorossa, una promozione in Prima Categoria (nel 2016) e diverse apparizioni nel campionato ACSI. Giacomo Nari lo seguirà da esordiente.

La coppia andrà a completare un reparto già rodato di nove giocatori: Lorenzo Borgna, Sebastian Stegaru, Razvan Stegaru, Ettore Rasetto, Riccardo Loi, Filippo Rasetto, Samid Danha, Leandro Gelsomino, Enrico Riolfo.

I tasselli sono quasi al completo, nell’attesa di ufficializzare la rosa degli attaccanti.