Il comunicato ufficiale

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Leonardo Di Salvatore, attaccante classe 1999, nell’ultima stagione in forza al Fossano (Eccellenza piemontese– girone B) con cui ha conquistato la promozione in Serie D.

A Leonardo va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.