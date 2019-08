Calcio, Savona. Domenica la prima uscita ligure con il Finale. Prezzo d'ingresso 5 euro

Si prospetta un weekend a tinte biancoblu per i ragazzi di Buttu e per quelli di Gaggero.

La Prima Squadra giocherà infatti contro il Savona, una delle favorite per la vittoria del prossimo campionato di Serie D, mentre gli Juniores affronteranno gli Allievi 2003.

Per il Finale, misurarsi con un avversario di categoria superiore, ad una settimana dall’esordio in Coppa Italia, è un’occasione importante per prepararsi al meglio, comunque in una situazione ancora in costruzione e con alcuni giocatori che, per motivi lavorativi, si allenano a parte.

Le “giovani speranze” giallorossoblu disputeranno invece il primo vero test della stagione, dopo aver fatto da “sparring partner” alla Prima Squadra lo scorso sabato. Anche la squadra guidata dal tecnico alassino ha esposto in chiara vista il cartello ”lavori in corso”, dal momento che il gruppo è stato quasi rivoluzionato rispetto alla stagione passata.

L’appuntamento per vedere all’opera Vittori, De Benedetti e compagni è per domenica 18 agosto alle ore 17:00, al Borel con ingresso a pagamento, prezzo biglietto unico a 5 €. Stesso luogo ma alle 17:30 per sabato 17, la gara della Juniores che non prevede nessun costo d’ingresso.