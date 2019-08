Calciomercato, Letimbro. Ultimi colpi messi a segno, torna Orcino, presi anche Valerioti e Simone Martino

Ormai la rosa sembrava completata con il tesseramento del portiere Riccardo Valerioti invece con grande soddisfazione proprio nelle ultime ore la U.S. Letimbro ha inserito nei convocati il nome di Simone Martino esterno, l'ultima stagione a Legino e di Matteo Orcino, una firma pesante quella del centrocampista classe 91 oltre che un ritorno a sorpresa dopo gli ultimi due anni trascorsi al Celle: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei ex compagni , gli allenatori ed i dirigenti del Celle augurando loro le migliori soddisfazioni per la stagione appena iniziata; aumentando gli impegni di lavoro avevo pensato addirittura di fermarmi un anno ma i miei ex compagni mi hanno convinto a ritornare nella Famiglia gialloblù dove spero di poter dare il mio contributo alla permanenza in I categoria e alla crescita dei tanti giovani di valore in rosa. "

Questo l'elenco dei convocati che martedì 20 agosto alle ore 20,30 si ritroveranno sul sintetico del " Briano" a Santuario agli ordini del confermatissimo Maurizio Oliva coadiuvato da Davide Rendina, Daniele Olivieri e da Mattia Ciampa' che si occupera della preparazione dei

PORTIERI:

Bianco Edoardo 97

Valerioti Riccardo 98

DIFENSORI:

Bonzo Matteo 92

Cappelletti Matteo 97

Gilardoni Daniele 90

Giusto Loris 99

Lovesio Andrea 90

Morando Gabriele 96

Mellogno Maurizio 86

Ottonello Luca 89

Palmiere Gianluca 98

Rossetti Stefano 94

CENTROCAMPISTI:

Battistel Michele 92

Calabro' Eugenio 00

Carvisiglia Mattia 98

Del Buono Lorenzo 90

Frumento Mattia 96

Orcino Matteo 91

Passaro Gianluca 92

Pescio Matteo 99

Valdora Luca 97

ATTACCANTI:

Alpino Davide 91

Bianchi Alessio 97

Carminati Diego 90

Cossu Andrea 89

Martino Simone 99

Odenato Mattia 96

Vanara Davide 91