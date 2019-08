Calcio, Celle Ligure. C'è anche Alessio De Bode ad allenarsi con i giallorossi

Così è per il Celle Ligure: le civette hanno infatti accolto un cellese doc come Alessio De Bode , aggregato alla rosa di mister Palermo durante la preparazione estiva.

"Avere Alessio con noi è sicuramente un privilegio - spiega il direttore sportivo Traverso - il suo esempio e la sua esperienza, anche per pochi giorni, possono essere davvero importanti per un gruppo giovane come il nostro. Auguriamo ad Alessio di trovare una sistemazione all'altezza del suo valore tecnico e umano.