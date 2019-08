Calcio. Coppa Italia di Serie D: match da dentro o fuori per il Vado, alle 16.00 il turno preliminare in casa del Fossano

E' sempre la prima domenica dopo Ferragosto a dare il via alle partite ufficiali, con la tradizionale Coppa Italia di Serie D come antipasto dell'attesissimo campionato, pronto a scattare tra soli quindici giorni.

Tra gambe imballate e squadra ancora in rodaggio, il neopromosso Vado di mister Tarabotto sarà impegnato questo pomeriggio al "Pochissimo" di Fossano, contro i biancoblù freschi di promozione dal campionato di Eccellenza.

Una sfida dai contenuti tecnici difficilmente elevati, considerando i notevoli carichi di lavoro delle ultime settimane. In casa rossoblù da valutare qualche piccolo acciacco soprattutto a centrocampo, per evitare guai peggiori in vista dell'inizio del campionato.

Praticamente certo l'utilizzo della difesa a quattro, marchio di fabbrica della formazione vadese, con maggior duttilità dalla mediana in su, dove i vari Gagliardi, Donaggio, Alessi e Piacentini potrebbero modificare assetto anche a partita in corso.

Fischio d'inizio alle ore 16.00, con webcronaca diretta su Svsport.it