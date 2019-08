Calcio. Finale-Savona, pari di rigore: l'amichevole del "Borel" finisce 2-2

FINALE - SAVONA 2-2 (18' Vittori rig., 21' Tripoli rig., 42' Tripoli, 62' Faedo rig.)

92' finisce l'amichevole tra Finale e Savona, 2-2 il risultato finale

85' Tognoni per l'accorrente Disabato, manca la precisione nel destro dell'ex Pro Patria

77' Lo Nigro ci prova direttamente su calcio piazzato, pallone un metro alto sopra la traversa

72' entrano anche Mehic e Canalini al posto di Buratto e Tripoli, subito vicinissimo alla rete l'attaccante biancoblù, che di testa non riesce a centrare lo specchio sul preciso cross di Tognoni

68' Tognoni si divora il 3-2 a due passi dalla linea, clamorosa occasione sciupata dal folletto ex Lavagnese

67' Vernice chiude lo specchio della porta a Tripoli, che salta due avversari prima di essere fermato dall'estremo difensore giallorosso

64' girandola di sostituzioni per Buttu, nel Savona entra Tognoni al posto di Vita

62' FAEDO TROVA LA RETE DEL 2-2, rasoterra preciso che non lascia scampo all'estremo difensore savonese.

61' SECONDO RIGORE PER IL FINALE, GUADAGNIN ATTERRA ROCCA AL LIMITE DELL'AREA PICCOLA.

53' Savona in avanti con i soliti Disabato e Tripoli, nessun pericolo per la porta giallorossa

46' subito due cambi per Siciliano: fuori Ndoumblè e Bacigalupo, dentro Tissone e Albani. Novità anche tra le file giallorosse, con l'ingresso in campo di Rocca, Vernice e Faedo

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo con il vantaggio del Savona per 2-1 su un Finale comunque propositivo e ben messo in campo

42' VANTAGGIO DEL SAVONA, DOPPIETTA PER TRIPOLI, CHE CON UNO SCAVETTO FINALIZZA AL MEGLIO IL SUGGERIMENTO IN VERTICALE DI DISABATO. 1-2 il nuovo parziale a favore dei biancoblù



38' anticipato Tripoli dall'ottimo intervento in scivolata del portiere Rossi, bravo a leggere il passaggio in profondità di Buratto

35' grande parata di Vettorel sul destro a botta sicura di Vittori, pallone in corner

32' Bacigalupo raccoglie una corta respinta della retroguardia finalese, conclusione debole e fuori misura del numero otto biancoblù

27' qualche errore di troppo nel fraseggio palla a terra da parte dell'undici savonese, Siciliano continua a dare indicazioni dalla panchina

21' IL PAREGGIO DI TRIPOLI, CHE DAL DISCHETTO SUPERA ROSSI. 1-1 al Borel

20' PENALTY A FAVORE DEL SAVONA, fallo su Vita pronto a colpire a rete

18' VITTORI SPIAZZA VETTOREL DAGLI UNDICI METRI, PALLONE DRITTO SOTTO L'INCROCIO DEI PALI. 1-0 PER I GIALLOROSSI

17' RIGORE PER IL FINALE, Ndoumblè atterra Insolito appena entrato in area, nessun dubbio per il direttore di gara

13' ci prova Insolito da fuori area, pallone alto sopra la traversa

6' Siciliano schiera un 4-3-1-2, con Disabato trequartista alle spalle di Vita e Tripoli, 4-4-2 invece per i giallorossi, che si affidano alla coppia d'attacco Cavallone-Vittori

2' indecisione difensiva dei biancoblù, non ne approfitta la squadra di Buttu, con Vettorel bravo a controllare un tiro troppo centrale di Insolito

1' inizia la gara con qualche minuto di ritardo, una cinquantina i tifosi arrivati da Savona

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Felice Borel" di Finale, dove tra pochi minuti andrà in scena la sfida amichevole tra i padroni di casa di mister Buttu, di ritorno sulla panchina giallorossa dopo l'esperienza ad Imperia, e il Savona di Sandro Siciliano, rientrato sulle sponde del Letimbro dopo la positiva esperienza nella stagione 2016-2017.

Un test molto significativo per entrambe le squadre, ormai prossime al debutto ufficiale (domenica prossima scatta infatti il primo turno della Coppa Italia di Serie D e di Eccellenza) che precederà l'inizio di tutti i campionati dilettantistici.

Particolare curiosità soprattutto in casa savonese, dove il nuovo corso societario targato Patrassi-Papa sta riaccedendo l'entusiasmo dei tifosi, presenti oggi al "Borel" per iniziare a conoscere i nuovi giocatori portati sotto la Torretta. In campo dal primo minuto anche il centrocampista Lo Nigro (ex Marsala e Acireale), aggregato al resto del gruppo dopo i tre giorni di riposo concessi dallo staff biancoblù, e il giovane centrale difensivo classe '99 Ndoumblè

Formazioni:

FINALE: Rossi, P. Cavallone, Balbiano, Galli, Maiano, Medaglia, Gerundo, Odasso, Vittori, Insolito, G. Cavallone. A disposizione : Vernice, Fazio, De Benedetti, Pollero, Alessi, Murrizi, Rocca, Buttu, Faedo, Mehmetaj. Allenatore : Buttu