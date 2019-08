Calcio. Savona, test a Finale in attesa della Coppa Italia e di altri colpi di mercato

Completare la rosa per l'inizio del campionato è l'obiettivo numero uno in casa Savona, ma mister Siciliano, come ribadito più volte durante il ritiro di Champoluc, vuole creare fin da subito una mentalità vincente, che permetta anche ai nuovi innesti di inserirsi al meglio all'interno del rinnovatissimo spogliatoio biancoblù.

L'amichevole di Finale diventa quindi un banco di prova importante per avvicinarsi al debutto ufficiale in Coppa Italia, in programma tra sette giorni contro la vincente tra Fezzanese e Lavagnese. Le precedenti uscite con Pont Donnaz e Corneliano hanno messo in luce pregi e difetti sui quali Siciliano cercherà di lavorare nei prossimi giorni, con l'obiettivo di far rendere al meglio le caratteristiche di ogni singolo giocatore.

Diverse infatti le soluzioni tattiche provate fin qui dal trainer ex Caratese, che anche questo pomeriggio (fischio d'inizio al "Borel" alle ore 17.00) darà spazio a tutti i componenti della rosa, con molta elasticità tra centrocampo e attacco (c'è attesa per vedere all'opera i nuovi Disabato, Tripoli e Canalini).

Su Svsport.it, a partire dalle 16.55, webcronaca diretta dell'amichevole, con interviste e approfondimenti subito dopo il fischio finale.