Ha lasciato indubbiamente buone sensazioni il Vado visto a Fossano. Oltre alla vittoria per 2-1 ha convinto la compattezza della squadra, necessaria per supportare quattro giocatori offensivi schierati contemporaneamente come Alessi, Piacentini, Gagliardi e Donaggio.

Un aspetto, quello dell'unione d'intenti, basilare per mister Luca Tarabotto.