Agostino Bearzi sarà impegnato ai Campionati Mondiali Giovanili di Arco, in Trentino, dal 21 al 31 agosto al Climbing Stadium.

1300 giovani arrampicatori e 49 nazioni tenteranno di salire sul podio delle categorie Under 16, Under 18 ed Under 20. Il giovane savonese Bearzi competerà nella specialità boulder, in una dieci giorni da non perdere che vedrà sfide completamente gratuite gustoso anticipo di Tokyo 2020, quando l’arrampicata sportiva entrerà finalmente in scena come “sport olimpico”.