E' stato un test molto impegnativo quello a cui si è sottoposto il Savona ieri pomeriggio nell'amichevole del "Borel" contro il Finale.

I giallorossi hanno messo alla frusta gli Striscioni, facendo emergere i limiti fisiologici dell'organico biancoblu in questa frase della stagione.

Uno spunto in più per mister Siciliano, in attesa dell'esordio ufficiale di domenica prossima contro la Fezzanese.