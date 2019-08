Calcio, Tornei Estivi. Il Faggio conquista il 1° Mundialito Maracanà Beach

Si è concluso con la finale di venerdì il 1° Mundialito Maracanà Beach, torneo disputatosi sul campo sportivo di via Nizza. Ad alzare la coppa al cielo è stato Il Faggio, capace di superare nella partita conclusiva i quotati Paris Saint Claude.

Dopo un avvio a rilento, appena un punto in due gare, i ragazzi capitanati da Pellissone hanno conquistato tre successi in altrettante gare, raggiungendo il secondo posto nel girone e la qualificazione in semifinale. Dopo la vittoria per 6 a 3 contro l’Armeria Tessitore per l’accesso alla finalissima, i vincitori del torneo sono stati poi capaci di sbarazzarsi dei vincitori del girone per 8 a 4, grazie alle triplette di Ferrotti e Molinari e le reti di Zunino e Seitaj.

Oltre ai premi per le prime tre squadre qualificate è stato consegnato anche un premia a Gabriele Ferrotti come miglior marcatore e Gabriele Siri come miglior portiere del torneo, entrambi della squadra vincitrice. Ecco l’elenco del team vincitore: Ferrotti, Molinari, Pellissone, Ricchebuono, Robatto, Rusin, Santangelo, Seitaj, Siri e Zunino.