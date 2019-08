Calcio, Vadese: oggi scatta la preparazione pre-campionato, ieri sera si è svolto il raduno

Ieri sera, presso il Gramsci Bar di Vado Ligure, si è svolto il raduno della Vadese Calcio 2018 che da il via alla preparazione, già da oggi presso il campo Picasso di Quiliano, in previsione dell’inizio del campionato.

“Come già dichiarato - spiega l'addetto alla comunicazione, Mirko Principato - la volontà di dare continuità al percorso iniziato l’anno scorso dalla nostra società e l’attaccamento al gruppo e alla maglia dei nostri giocatori, saranno la base su cui costruiremo una preparazione tecnica volta a dare il meglio sul campo”









Per l’occasione è stato presentato il nuovo organigramma della società:





Presidente: Massimo Pacini

Vice Presidente: Sergio Brunasso

Direttore Generale e Responsabile Area Tecnica: Tony Saltarelli

Dirigente Responsabile del Marchio V.B.: Paolo Bacigalupo

Dirigente responsabile I Squadra: Roberto Magaraggia

Responsabile della Comunicazione: Mirko Principato

Dirigenti accompagnatori: Mauro Lagasio, Michele Appice, Michele Saltarelli, Rocco Mandaliti.

Cassiere: Stefania Arleo, Pina Saltarelli





Staff tecnico:

Allenatore: Tony Saltarelli

Vice Allenatore: Marcello Guastamacchia

Preparatore dei portieri: Rossano Cancellara

Collaboratore Tecnico: Paolo Acquati

Medico sociale: Dr. Enrico Pozzi

Massaggiatrice e Osteopata: Serena Cambone.





Rosa:

Portieri: Jacopo Provato, Stefano Ceraolo





Difensori: Giuseppe Appice, Andrea, Enzi, Nicolò Paladin, Matteo Marchi, Francesco Cirio, Gianluca sala, Christian Pulina, Aldo Venneri.





Centrocampisti: Fabio Cavalleri, Davide Mandaliti, Lorenzo Ferro, Niccolò Enrile, Cosimo Giannone, Matteo Rebottaro.





Attaccanti: Ruben Tona, Mirko Quaglia, Carlo Giacchino, Daniele Suetta, Manuele Macagno.





“La volontà reciproca di dare continuità al percorso conferma la splendida stagione della nostra società e l’attaccamento al gruppo e alla maglia dei nostri giocatori, pronti a scendere in campo sia in seconda, che per un’eventuale, prima categoria.”