Pallanuoto, Campionati Europei Juniores: nell'Italia che ha conquistato la medaglia d'oro era presente anche il savonese Alessio Caldieri

Non potevano concludersi meglio i Campionati Europei Juniores di

Pallanuoto a Tiblisi.



L'Italia ha, infatti, conquistato la medaglia d'oro battendo in finale la Spagna con il punteggio di 10 a 6.



Della Nazionale Azzurra faceva parte anche il giocatore della Rari

Nantes Savona, Alessio Caldieri, un altro grande motivo di orgoglio,

quindi, per la pallanuoto savonese.



Gli azzurri hanno fatto uno straordinario percorso netto e, in finale, imitando il Settebello ai Mondiali di Gwangju, hanno superato nettamente la Spagna.



Un successo dedicato, e non poteva che essere così, a Nando Pesci,

responsabile tecnico dell'Under 17 che ci ha lasciato improvvisamente mercoledì 7 agosto, ma che è stato sostituito egregiamente in panchina da Massimo Tafuro.



Afferma Alessandro Campagna, C.T. della Nazionale Italiana, al sito

federnuoto.it: “ La vittoria del titolo europeo deve rappresentare per questi ragazzi un punto di partenza nella carriera e non d'arrivo, uno stimolo ad arrivare sempre più in alto e a traguardi più importanti. Un successo che suggella un anno magico per la pallanuoto italiana, dopo i trionfi del Settebello in Corea e dell'Universitaria a Napoli, che conferma di godere di ottima salute.

Risultati che dimostrano ancora una volta, l'eccezionale lavoro svolto dai tecnici sociali e dai club”



Questo il tabellino della partita:

SPAGNA - ITALIA 6 - 10



Parziali: (1 – 2) (2 – 1) (0 – 3) (3 – 4)

Spagna: Aguirre, Valera 1, Biel 1, Ponferrada, Arizaga, Ramon, Andrade 1, Aznar, Valls, Gascon, Daura 3, Casabella, Matarredonda.

Italia: Castorina, Cassia 2 (1 rig.), Mladossich, Gianazza 1, Occhione, Condemi, Caldieri, Silvestri, Iocchi Gratta 1 rig., Ferrero 5 (di cui 3 su rigore), De Gregorio, Parrella J. 1, Spinelli.



Arbitri: Bura (Croazia) e Haentschel (Germania).