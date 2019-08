Calcio, Veloce: Fulvio Berruti è il nuovo team manager, la direzione sportiva passa a Giorgio Levo

Fbc Veloce 1910 comunica che nell'ottica di razionalizzazione dei compiti assegnati all'interno della Società, Fulvio Berruti ricoprirà la carica di Team Manager e coordinatore prima squadra con la juniores. Giorgio Levo ricoprirà la carica di Direttore Sportivo. In bocca al lupo a tutti e due per una stagione ricca di soddisfazioni!

"Al presidente Viti ho espresso alcune considerazione che, per come sono abituato, mi mettono in condizione di non svolgere compiutamente i compiti di D.S.

Abbiamo convenuto su un mio impegno all’interno della Veloce con altri ruoli, disponibile a portare il mio contributo per il bene della Società".