Calciomercato. La Sestrese ufficializza l'ingaggio di Alessio Bisio: "C'è tutto per toglierci delle belle soddisfazioni"

Con grande soddisfazione la F.S. SESTRESE Calcio 1919, il presidente Sciortino, il dg D’Acierno e il ds Catania, annunciano di aver tesserato ufficialmente il giocatore ALESSIO BISIO, un elemento di esperienza e qualità indiscutibili che va a completare una rosa giovane e ambiziosa.

.

ALESSIO BISIO, difensore centrale classe 75’ ma fisico e voglia da trentenne, non ha bisogno di presentazioni vista la sua lunga e importantissima carriera tra Serie C, Serie D, Eccellenza e Promozione.

Grande conoscitore dei campi del ponente ligure, Alessio nelle ultime tre stagioni ha vestito (vincendo) la maglia dell’Alassio. Prima ancora tra le altre Albissola (promozione in Eccellenza), Quiliano, Sestri Levante, Arzachena, Vado, Savona, Trani.

Alessio è un “vincente” per mentalità e risultati (9 campionati vinti per lui nella sua carriera): tutta la società e lo staff tecnico sono convinti potrà dare un contributo fondamentale in campo e nello spogliatoio, aiutando questo giovane e ambizioso gruppo a crescere ulteriormente e ottenere i risultati che merita.

il commento di Alessio Bisio:

“Arrivo in una grande società con ambizioni e stimoli importanti, come i miei. Sono entusiasta e voglioso di fare bene con questa storica maglia. Il gruppo, lo staff, la dirigenza sono ottimi, c’è tutto per toglierci soddisfazioni e divertirci. Mi hanno accolto da subito in modo fantastico, per questo la mia è stata una scelta “facile”, con stimoli davvero grandi”.