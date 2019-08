Un buon Savona batte una Cairese disciplinata: 1-5 il risultato finale

CAIRESE - SAVONA 1-5 FINITA

Reti: 17' Tripoli, 43' rig. Saviozzi, 45' Rossini, 47' Bacigalupo, 51' Vita, 75' Amabile

45' Si conclude qui, con il Savona che batte per 5 a 1 la Cairese

40' Ultimi scampoli del match dai ritmi ora più blandi

30' POKERISSIMO DEL SAVONA! Amabile porta a cinque le reti degli Striscioni

24' Corner per il Savona, la difesa di casa allontana

19' Girandola di cambi per la Cairese, che manda in campo molti giovani

11' Occasione Cairese. Pastorino imbecca nello spazio Damonte, che stoppa a seguire e calcia sul secondo palo. Vettorel blocca in due tempi

6' DILAGA IL SAVONA! Vita scaraventato di prepotenza il pallone in rete dall'area piccola, incolpevole Moraglio

4' Corner basso battuto da Pastorino che diventa uno schema, Di Martino va a calciare ma non trova la via del gol

2' ANCORA SAVONA con Bacigalupo, bravo a sfruttare l'occasione e a portare a 3 le reti per gli Striscioni

1' Riprende il match, con entrambe le formazioni che presentano alcuni cambi

SECONDO TEMPO

45'+1 Si conclude un bel primo tempo, giocato bene da entrambi i lati

45' SAVONA IN VANTAGGIO: Lonigro mette in mezzo da calcio piazzato, Rossini si libera della marcatura e con un piattone preciso al volo gonfia la rete

43' PAREGGIA LA CAIRESE con Saviozzi, bravo e freddo a trasformare il penalty

41' Calcio di rigore per la formazione di mister Maisano: atterrato in area Saviozzi

39' Occasione per la Cairese con Pastorino che sterza e prova il mancino a giro, senza inquadrare lon specchio della porta difesa da Vettorel

35' Ci prova Di Martino dalla lunga distanza, tiro alto sopra la traversa

30' Match giunto alla mezz'ora di gioco, con entrambe le compagine ordinate in campo e con un gioco frizzante nonostante gli evidenti carichi di lavoro nelle gambe

25' Corner per il Savona battuto da Tripoli, Doffo svenuta la minaccia di testa

17' SAVONA IN VANTAGGIO con Tripoli, bravo a galleggiare tra le linee e a infilare Moraglio

14' Occasione per il Savona. Retropassaggio maldestro di Rusca, Tripoli anticipa Moraglio ma sul rientro non trova lo specchio della porta mandando a lato la sfera.

12' Calcio di punizione dai 25 metri, sul pallone va Saviozzi: tiro ampiamente alto

3' Subito pericolosa la Cairese con Capitan Saviozzi, il cui tiro sul primo palo viene ben disinnescato da Vettorel

1' Fischio d'inizio: è partito il match amichevole tra Cairese e Savona. Tra le file biancoblù non figurano in panchina Grani, Tognoni, Canalini e Disabato; ben cinque gli under lanciati dal primo minuto dal tecnico Siciliano

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti, Rusca, Doffo, Damonte, Pastorino, Bruzzone, Saviozzi, Di Martino, Auteri.

A disp. Stavros, Rizzo, Brovida, Tubino, Ferrero, Moretti L., Incorvaia.

All. Maisano

SAVONA: Vettorel, Pertica, Diniane, Lonigro, Rossini, Tissone, Amabile, Albani, Vita, Tripoli, Buratto.

A disp. Guadagnin, Marchio, Fricano, Lazzaretti, David, Bacigalupo, Mehjc

All. Siciliano

Buonasera dallo Stadio Cesare Brin di Cairo Montenotte, dove andrà in scena il match amichevole tra i padroni di casa della Cairese e gli ospiti del Savona. La compagine valligiana, dopo la separazione con mister Solari e con il bomber Alessi, ha trovato in Beppe Maisano la figura giusta per guidare la squadra in questa stagione ormai alle porte mentre le chiavi dell'attacco saranno affidate al giovane Saviozzi. Per gli striscioni invece, dopo un'estate ricca di cambiamenti, è arrivato alla guida tecnica Sandro Siciliano, pronto a far esprimere al meglio la valida rosa che la società gli ha messo ha disposizione. Buon divertimento!