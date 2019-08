Calcio, Bragno. Il parco giovani si completa con Maia e Reverdito, stasera amichevole con la Juniores del Vado

Va a completarsi ufficialmente la batteria di giovani che sarà aggregata alla Prima Squadra del Bragno.

Il direttore sportivo Abbaldo ha infatti concluso le operazioni relative agli arrivi di Stefano Maia, in prestito dal Monregale con 14 presenze in eccellenza nella passata stagione, e Fabio Reverdito, detto "Rambo", altro elemento della leva 2000 in arrivo dal Dego.

"Entrambi i giocatori - spiega il ds biancoverde - si stavano già allenando con i mister Robiglio e Testa da inizio preparazione. La squadra, arrivati a questo punto, può dirsi quasi completa. Cerchiamo ancora 2-3 giovani e un attaccante "fisico" che riesca a dare presenza in area di rigore e ad agevolare gli inserimenti dei nostri centrocampisti".

Questa sera il Bragno affronterà un nuovo test amichevole, alle 20:00 contro il Vado Juniores nella cornice dello stadio "Ponzo".