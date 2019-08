Il comunicato ufficiale:

In accordo con la società ASD Cairese, la quale si ringrazia per la collaborazione, e con il comitato regionale ligure della LND, e vista la concomitanza con la manifestazione del “Viaggio nel Medioevo”, si comunica che la partita di Coppa Italia d’Eccellenza tra giallorossoblu e gialloblu in programma domenica 25 agosto, inizialmente prevista per le ore 20.30, si disputerà allo stadio “Borel” di Finale Ligure alle ore 17.