Calcio, Loanesi. Rinviato a domani il summit tra il presidente Piave e il Sindaco Pignocca

Non si è svolto in data odierna l'atteso confronto tra il primo cittadino di Loano, Luigi Pignocca, e il presidente della Loanesi, Ugo Piave.

Il summit tra il sindaco e il massimo dirigente rossoblu è stato infatti rinviato alle 12:00 di domani, con la speranza di un possibile disgelo dopo le schermaglie degli ultimi mesi.

Il bando per la concessione dello stadio "Ellena" è stato infatti congelato, in attesa dei lavori alla struttura, una decisione che di fatto pregiudicherà l'attività sportiva soprattutto per quanto concerne il Settore Giovanile.

Trovare una nuova apertura tra le parti potrebbe risultare complicato, ma prima della tarda mattinata di domani è avventato ipotizzare conclusioni.