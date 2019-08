Calcio, Savona. Mercoledì prossimo il nuovo summit tra Patrassi e l'Amministrazione Comunale

Era l'8 agosto quando Roberto Patrassi e l'Assessore Maurizio Scaramuzza, insieme ai tecnici del Comune di Savona, hanno iniziato a porre le basi per un dialogo proficuo in vista dei futuri lavori a cui dovrà essere sottoposto lo stadio Bacigalupo.

Nel primo summit non erano emerse novità importanti nemmeno per quanto concerne i nomi dei nuovi proprietari del club di Via Cadorna, in attesa di un nuovo incontro calendarizzato dopo ferragosto.

Il prossimo presidente biancoblu si recherà presso gli uffici di Palazzo Sisto mercoledì prossimo, 28 agosto, per un nuovo appuntamento fissato alle ore 11:30, quando verrà completata la documentazione richiesta dai tecnici dell'amministrazione savonese.

Ovviamente c'è curiosità sul fatto che possano emergere i nomi relativi alla cordata milanese, oltre alle prime possibili indiscrezioni relative alla concessione del "Bacigalupo".