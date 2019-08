Calciomercato, L'Olimpia Carcarese ritrova Riccardo Botta

Il comunicato ufficiale:

Nella stagione della rinascita, nella stagione dei grandi e graditi ritorni, non poteva mancare uno dei capitani simbolo della Carcarese: Riccardo Botta!

Una notizia che siamo sicuri allieterà i nostri fantastici tifosi, che quest’anno vedranno in campo una squadra di leoni e lui in quanto a grinta e carattere ne ha da vendere!



Ecco le parole del difensore: ”Metterò a disposizione di questo bellissimo gruppo la mia esperienza, sarebbe bello se riuscissimo a riportare a Carcare l’aria che si respirava una volta, già la promozione in Prima Categoria ha creato molto l’entusiasmo in paese . Non voglio, però, fare promesse, dopo tanti anni di stop, spero che il fisico mi consenta ancora di dare il mio contributo in campo, ce la metterò tutta per mettermi a disposizione del mister e del gruppo e per affrontare nuove sfide biancorosse insieme! E poi non potevo lasciare con la sconfitta contro la Cairese...”