Erano attese proprio nella giornata di oggi importanti novità riguardanti il mercato in entrata del Savona. Dopo una lungo corteggiamento, il centrocampista nigeriano classe '85 Kenneth Obodo, con un importante passato in Serie C tra Alessandria, Vibonese e Juve Stabia, vestirà la casacca biancoblù nella prossima stagione.

Il giocatore è stato ufficializzato proprio pochi minuti attraverso un comunicato della società di Via Cadorna.