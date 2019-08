Calcio, Coppa Liguria: il calendario della prima giornata, due maxigironi per le squadre ponentine

COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Facendo seguito a quanto precedentemente pubblicato, si trascrivono la composizioni dei gironi del primo turno, ed il regolamento della manifestazione. Le 52 squadre partecipanti sono state suddivise in 13 gironi come di seguito indicato:

GIRONE A

Area Calcio Andora

Baia Alassio

Borghetto 1968

Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Pontelungo

Soccer Borghetto

GIRONE B

Altarese

Aurora

Letimbro

Millesimo

Olimpia Carcarese

Quilian&Valleggia

Speranza

GIRONE C

Olimpic 1971

Sciarborasca

Voltrese

GIRONE D

Campese

Fegino

Multedo

GIRONE E

Borzoli

Progetto Atletico

San Quirico Burlando

Vecchiaudace Campomorone

GIRONE F

Mignanego

Mura Angeli

San Cipriano

GIRONE G

Cella 1956

Pro Pontedecimo

Sampierdarenese





GIRONE H

Nuova Oregina

Superba

Torriglia

GIRONE I

Anpi Sport E. Casassa

Bargagli

Ca De Rissi San Gottardo

GIRONE L

Borgoratti

Prato

San Bernardino Solferino

San Desiderio

GIRONE M

Cogornese

Ruentes

Sori

GIRONE N

Caperanese

Casarza Ligure

Intercomunale Beverino

Ricco Le Rondini

GIRONE O

Arcola Garibaldina

Follo San Martino

Marolacquasanta

Pegazzano

San Lazzaro Lunense

Tarros Sarzanese

In merito alla definizione dei gironi, si precisa quanto segue: Gironi “A” – “B” – “N” – “O” Sono le quadre in organico ai Gironi “A” e “D” del Campionato di Prima Categoria il cui inizio è previsto il 13 ottobre.

Gironi “C” – “D” – “E” – “F” – “G” – “H” – “I” – “L” – “M” Squadre dei Gironi B e C del Campionato di Prima Categoria il cui inizio è previsto il 22 settembre

Si pubblicano, a seguire, gli orari gare della prima giornata della manifestazione, i calendari dei gironi (ad esclusione dei triangolari le cui modalità di svolgimento sono riportate separatamente) verranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale:

PRIMO TURNO – Orari Gare 1° Giornata – DOMENICA 01.09.2019

GIRONE "A"

Borghetto 1968 - Donbosco Vallec.Intemel. ”C.Oliva” Borghetto S.Spirito ore 16.00

Baia Alassio Calcio - Area Calcio Andora “S.Ferrando” Alassio (SV) ore 16.00

Pontelungo 1949 - Soccer Borghetto ”A.Riva” Albenga (SV) ore 16.00

GIRONE "B"

Quiliano&Valleggia - Altarese ”A.Picasso” Quiliano (SV) ore 16.00

Letimbro 1945 - Aurora Calcio “Santuario” (SV) ore 16.00

Millesimo Calcio - Speranza 1912 F.C. ”Millesimo” Millesimo (SV) ore 16.00

Riposa: Olimpia Carcarese

GIRONE "C" – sabato 31 agosto

CFFS Città di Cogoleto - Voltrese Vultur “G. Maggio” Cogoleto(GE) ore 20.30

Riposa: Olimpic 1971

GIRONE "D"

Fegino - Multedo 1930 “S. Pertini” GE (Multedo) ore 18.30

Riposa: Campese F.B.C.

GIRONE "E"

Progetto Atletico - San Quirico Burlando 1959 ”Cige De Martini” GE (Begato) ore 10.30

Vecchiaudace Campomor. - Borzoli “Negrotto” – Serra Riccò (GE) ore 10.30

GIRONE "F"

San Cipriano - Mignanego “Grondona” GE-Pontedecimo ore 10.30

Riposa: Mura Angeli

GIRONE "G"

Sampierdarenese - Pro Pontedecimo Calcio “M.Morgavi” GE- Sampierd. ore 10.30

Riposa: Cella 1959

GIRONE "H" – sabato 31 agosto

Torriglia 1977 - Superba Calcio 2017 “Mons.Lovagnini” Torriglia ore 15.00

Riposa: Nuova Oregina

GIRONE "I" – sabato 31 agosto

A.N.P.I. Sport E. Casassa - Bargagli San Siro “XXV Aprile” – GE Struppa ore 15.00

Riposa: Ca De Rissi S.Gottardo

GIRONE "L"

San Desiderio - Borgoratti ”San Desiderio” 31.08 - ore 18.00

Prato 2013 - San Bernardino “G.Vallebona” Ge – Bavari ore 18.00

GIRONE "M" – sabato 31 agosto

Sori - Ruentes 2010 “Comunale” – Sori (GE) ore 18.00

Riposa: Cogornese

GIRONE "N"

Beverino - Casarza Ligure ”Rino Colombo” Beverino (SP)ore 16.30

Caperanese - Riccò del Golfo “Daneri” Caperana (GE) ore 18.00

GIRONE "O"

Follo San Martino - Tarros Sarzanese ”Follo Sussidiario” Follo (SP) ore 15.00

Marolacquasanta - Pegazzano “A.Tanza” (SP) ore 10.30

San Lazzaro Lunense - Arcola Garibaldina ”Cristoni”Arcola (SP) ore 10.30

GIORNATE DI GARA

Il 1^ turno della manifestazione si disputerà nelle seguenti date:

Gironi “A” ed “O” – gare di sola andata nei fine settimana del 01/08/15/22/29 settembre

Girone “B” – gare di sola andata nei fine settimana del 01/08/15/22/29 settembre e 06 ottobre ed un turno infrasettimanale mercoledì 11 settembre

Girone “N” – gare di andata e ritorno nei fine settimana del 01/08/15/22/29 settembre e 06 ottobre

Gironi da “C” ad “M” – triangolari e quadrangolari di sola andata nei fine settimana del 01/08/15 settembre In relazione ai gironi triangolari si precisa che nella seconda giornata la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa; la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

MODALITA’ TECNICHE

Il Primo turno designerà la qualificazione al Secondo turno di 13 squadre come in appresso: Si qualificano al secondo turno le vincenti di ciascun girone.

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. A parità di punteggio tra due o più squadre si terrà conto, nell’ordine, di quanto segue:

Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate;

Differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

Maggior numero di reti segnate nel corso del girone; Sorteggio.

SECONDO TURNO:

Il Secondo turno si articolerà su 3 gironi triangolari ed 1 girone quadrangolare con gare di sola andata ed è definito come di seguito:

Girone 1: Vincente “A” – Vincente “B” – Vincente “C”

Girone 2: Vincente “D” – Vincente “E” – Vincente “F”

Girone 3: Vincente “G” – Vincente “H” – Vincente “I” – Vincente “L”

Girone 4: Vincente “M” – Vincente “N” – Vincente “O”

L’ordine di svolgimento dei triangolari ed il calendario dei quadrangolari verrà sorteggiato.

Date di svolgimento: 23 ottobre, 06 e 20 novembre 2019

Il Secondo turno designerà la qualificazione al Terzo turno (Semifinali) di 4 squadre come in appresso:

Si qualificano al Terzo turno le vincenti di ciascun girone.

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio.

A parità di punteggio tra due o più squadre si terrà conto, nell’ordine, di quanto segue:

Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate;

Differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

Maggior numero di reti segnate nel corso del girone;

Sorteggio.

TERZO TURNO (Semifinali):

Il 3^ turno si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito:

Girone S1: Vincente “1” – Vincente “2”

Girone S2: Vincente “3” – Vincente “4”

L’ordine di svolgimento delle semifinali verrà sorteggiato.

Date di svolgimento: 04 e 18 marzo 2020

Si qualificheranno alla finale n. 02 squadre determinate come in appresso:

Modalità Tecniche – Semifinali

Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

QUARTO TURNO – GARA DI FINALE CAMPO NEUTRO DATA DA DESTINARSI: VINCENTE “S1” – VINCENTE “S2” MODALITA’ TECNICHE – FINALE

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno.

In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie pari a € 300,00.

Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in gara di andata e ritorno (con le modalità del turno a doppio confronto) mantenendo valido il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi altri gironi, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Liguria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima. Anche per le gare di Coppa Liguria di Prima Categoria è fatto obbligo alle Società di schierare in campo i calciatori giovani secondo l’obbligo in vigore per la corrente stagione sportiva.

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare Coppa Liguria è consentita la sostituzione di 5 (cinque) calciatori.

DISCIPLINA SPORTIVA

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti disposizioni e procedure particolari: ogni due ammonizioni sarà comminata una gara di squalifica; Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 84 della L.N.D. pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.