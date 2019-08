Beach Volley. Finali Nazionali a Caorle, Greta Filippini e Maria Molinari sono campionesse italiane Under 16!

Un trionfo forse inaspettato, ma per questo ancora più bello ed emozionante. Greta Filippini e Maria Molinari sono campionesse italiane under 16 di beach volley, al termine di una giornata memorabile chiusa con la vittoria in rimonta sulla favoritissima coppia Pasa-Chiappetta, che aveva battuto Greta e Maria nelle fasi iniziali del tabellone.

Risultato prestiogioso per tutto il movimento del beach savonese, che continua a lanciare giovani promesse capaci di affermarsi a livello nazionale. La sapiente guida di coach Andrea Gigante, che ha creduto fortemente nelle due atlete classe 2004 cresciute in palestra con il Celle Varazze Volley, regala così un prestigiosissimo titolo alla nostra provincia.

A completare questa giornata trionfale il terzo posto di Arboscello-Barbero nell'Under 21, con la top ten conquistata anche da Mondelli-Poggio. Nel femminile podio sfiorato per Giorgia Valdora ed Elisa Botta, protagoniste comunque di un'ottima performance nella categoria Under 19.