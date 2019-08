Calciomercato, Arenzano: torna Alberto Perasso

Il comunicato ufficiale:

La società comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Perasso (93) cresciuto nella cantera Arenzanese.

Gioca anche nelle giovanili del Genoa al fianco del giovane Sturaro. Ritorna poi in patria nel Borgorosso Arenzano dove esordisce in prima squadra con Mister Fossati che lo impiega come giovane diventando un perno per anni.

Per motivi di studio gioca in categorie inferiori mantenendosi comunque allenato e dando sempre il 100% come è nel suo spirito d’essere.

Ora torna in una squadra che ha bisogno di esperienza e lui, con la sua grinta, da cui nasce il suo soprannome, il ninja, può essere la pedina giusta.

Bentornato Alberto da tutto l’ARENZANO FC