Calcio. Coppa Italia di Eccellenza: l’Albenga inizia con una vittoria, al “Riva” Campomorone ko

ALBENGA - CAMPOMORONE SANT'OLCESE 2-0 - 22' Metalla, 6'st Figone

45'st+3 Finisce qui: Albenga batte Campomorone Sant'Olcese 2-0.

45'st Saranno tre i minuti di recupero.

39'st Ultimo cambio nei genovesi: esce Curabba, al suo posto c'è Turrini.

34'st Sostituzione nell'Albenga: fuori Grandoni, dentro Simaha.

29'st Di Salvatore ci prova dalla distanza, pallone alto.

27'st Sostituzione nel Campomorone: fuori Calvo, dentro Federici.

24'st Musso rischia la seconda ammonizione per un intervento ai danni di Figone, l'arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio dopodichè riprende verbalmente il difensore genovese senza però estrarre il secondo giallo.

20'st Si rivede l'Albenga: punizione da posizione defilata calciata da Grandoni, Di Pietro colpisce di testa, Canciani blocca senza problemi.

18'st Il calcio piazzato sbatte contro la barriera ingauna, dopodiché il Campomorone ci riprova con un'ulteriore battuta da fuori che finisce sul fondo.

16'st Ammonito Grandoni, punizione da circa 25 metri per il Campomorone. Doppio cambio per i padroni di casa: Cocito e Ruffo per Olivieri (leggermente acciaccato) e Metalla.

6'st FIGONE, 2-0 ALBENGA! Cross al bacio di Barchi e incornata vincente del numero 7, la squadra di Solari trova così il bis. Cambio per gli ospiti: dentro Manca per Cosentino.

4'st Buono spunto sulla destra di Di Salvatore, sul suo cross Di Pietro non riesce a trovare la deviazione.

3'st Conclusione dalla distanza di Cosentino, sfera che termina sul fondo con Bambino ampiamente sulla traiettoria.

1'st Si riprende a giocare. Nel Campomorone dentro Bruzzone al posto di Scaccianoce.

45'+1 Finisce il primo tempo: Albenga avanti 1-0 in virtù del gol siglato da Metalla al 22'.

45' Metalla ci prova su calcio piazzato, Canciani è attento e blocca a terra.

41' Ammonito Musso, numero 2 del Campomorone.

36' Punizione di Di Pietro da circa 30 metri, Canciani vola e respinge.

32' Di Salvatore porta a spasso la difesa avversaria e da posizione defilata prova a sorprendere Canciani: il portiere del Campomorone si oppone con bravura.

26' Campomorone ad un passo dal pari: Bambino si immola e nega a Cosentino la gioa del gol con un grandissimo intervento.

22' GOL DELL'ALBENGA! Di Pietro conclude dal limite trovando la risposta di Canciani, sulla ribattuta si avventa Metalla che deposita la sfera in rete.

19' Figone, praticamente a tu per tu con il portiere, non riesce a coordinarsi per il tiro, l'azione prosegue con Di Pietro steso al limite dell'area. Nella punizione seguente il pallone colpisce la barriera.

18' Cappellano, difensore ospite, è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico: al suo posto dentro Cosentino.

13' Anselmo se ne va sulla sinistra e mette a centro area innescando un batti e ribatti che alla fine premia la difesa del Campomorone: Canciani fa suo il pallone.

10' Lungo rilancio di Canciani, Calvo elude la chiusura di Gargiulo e batte a rete trovando una grande risposta di Bambino. Campomorone che spaventa i padroni di casa.

3' Albenga subito vicina al vantaggio: traversone dalla sinistra, Di Salvatore gira verso la porta da buona posizione ma senza riuscire a fare centro.

1' Inizia la gara: locali in completo rosso con bande gialle, ospiti con i classici colori biancoblu.