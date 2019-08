Calcio, domani la prima ufficiale per il nuovo Savona targato Patrassi. Siciliano tra Coppa e mercato: "Rosa in via di definizione, con la Fezzanese in campo per acquisire una mentalità vincente" (VIDEO)

E' tempo di gare ufficiali per il nuovissimo e ambizioso Savona targato Patrassi, con il primo turno di Coppa Italia di Serie D ormai alle porte. Domani pomeriggio, al "Chittolina" di Vado (in attesa dei lavori per risistemare il manto erboso del Bacigalupo), la truppa biancoblù riceverà la visita della Fezzanese, vittoriosa domenica scorsa ai rigori in casa della Lavagnese.

Nella prima conferenza stampa pre-partita di questa stagione, mister Siciliano ha illustrato il quadro generale a una settimana dall'inizio del campionato, il vero obiettivo della società biancoblù