Calcio, Finale: i convocati per la gara di Coppa contro la Cairese

Sta per alzarsi il sipario sulla prima uscita in gara ufficiale, di quelle dove i tre punti contano eccome, per il nuovo Finale che domenica prossima alle 17 sfiderà la Cairese di mister Maisano.

Ecco l’elenco dei convocati diramato quest’oggi da mister Pietro Buttu:

Francesco Vernice (’99); Andrea Catalano (’01); Gabriele Farrauto (’03); Federico Alessi (’03); Alessandro Babiano (’99); Tommaso Fazio (’03); Giacomo Cavallone (’00); Filippo De Benedetti; Tommaso Odasso (’99); Alessandro Buonocore (’01); Gabriele Buttu (’03); Stefano Faedo; Daniele Galli (’99); Michelangelo Pollero (’00); Pietro Cavallone; Lorenzo Gerundo (’02); Gianmarco Insolito (’99); Alessio Murrizi (’03); Andrea Rocca; Youri Vittori.