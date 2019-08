Calcio, Loanesi. La lettera di comimato di Luca Sansone a Brian Piave: "Sei in ragazzo in cui ho sempre creduto"

E' arrivata al capolinea l'esperienza di Luca Sansone con i colori della Loanesi. L'ormai ex coordinatore del vivaio rossoblu ha però voluto congedarsi con une lettera pubblica indirizzata a Brian Piave:

"Con grande rammarico ho comunicato a Brian Piave come i tempi per poter programmare la nuova stagione sportiva non fossero più idonei e di conseguenza la mia uscita dal suo progetto.

Le vicissitudini con il comune hanno ostacolato la realizzazione del suo sogno.

Volevo ringraziarlo pubblicamente per questi anni passati insieme e di avermi dato la possibilità di mettere in pratica le mie idee di calcio giovanile.

Con lui ringrazio i mister con i quali ho collaborato, i dirigenti e i genitori tutti.

Abbiamo portato avanti insieme per il bene dei ragazzi di Loano il progetto Next Generation in collaborazione con la Sampdoria dove anche personalmente sono cresciuto calcisticamente.

Mi dispiace perché in questo ragazzo ho sempre creduto, tanto da rifiutare tutte le proposte fatte da società al momento più stabili. Ringrazio anche loro per essersi interessate al sottoscritto ma avendo dato la parola non potevo tirarmi indietro.

Con enorme dispiacere ringrazio Brian per la sua onesta e correttezza. GRAZIE AMICO".