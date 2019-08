Calcio, Savona. E' iniziato pochi minuti fa il "disboscamento" del Bacigalupo

A buttare uno sguardo sul terreno del Bacigalupo, di primo acchito, sembra quasi che le porte si siano abbassate rispetto alle dimensioni standard richieste dai regolamenti federali.

Invece, dopo un'estate praticamente priva di manutenzione, è stata l'erba dell'impianto di Via Cadorna ad essersi alzata notevolmente, tanto da costringere i biancoblu a traslocare a Vado per le prime gare stagionali (domani l'esordio in Coppa al Chittolina contro la Fezzanese).

Pochi minuti fa hanno preso il via i lavori annunciati da Roberto Patrassi per la sistemazione del manto di gioco, un'operazione che, secondo il club biancoblu, durerà circa fino al termine di ottobre.