Calciomercato, Goliardica. Dal Savona c'è il prestito di Cabras, per la mediana c'è anche l'ex Vado Pereyra

E' un vero e proprio sollievo non avere nel girone ponentino una squadra a dir poco competitiva come la Goliardica.

I genovesi, infatti, hanno allestito una vera e propria armata per non fallire il salto in Eccellenza, tanto da integrare ulteriormente un organico già competitivo con il giovane Mattia Cabras e l'esperto centrocampista Josè Pereyra

Il comunicato ufficiale:

L' Asd Goliardicapolis 1993 con grande soddisfazione comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2019/20 con i calciatori Pereyra José Francisco e Cabras Mattia.

Il jolly argentino, che vanta tantissime presenze tra Serie D, Eccellenza e Promozione, l 'anno passato ha disputato un ottimo campionato nell' Arenzano in Promozione girone A.

Il terzino classe 2000, invece, dopo l' eccellente stagione vissuta con la nostra maglia, ritorna a titolo temporaneo dal Savona Fbc.

Tutta la Società dà il benvenuto a Francisco convinti che possa, con la sua esperienza, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati e un sentito bentornato a Mattia con la certezza di poter vivere assieme un campionato ancora più entusiasmante dello scorso.