Calcio, Campomorone. Pirovano legittima il successo dell'Albenga: "Ci sta la loro vittoria, ma peccato per quelle due occasioni non sfruttate"

C'è un pizzico di rammarico nelle parole di Marco Pirovano dopo la sconfitta di Albenga. Il tecnico del Campomorone ha sottolineato i meriti degli ingauni, pur masticando amaro per le occasioni da gol avute:

"La nostra è stata una buona prestazione contro una squadra forte e organizzata: diciamo che alla fine la vittoria ci sta per l'Albenga.

Peccato, perchè sullo 0 a 0 abbiamo avuto due palle clamorose per andare in vantaggio dov'è stato bravissimo loro portiere, ma come succede sempre nel caldio dopo il gol sbagliato è arrivato il gol subito.

Da lì è cambiata la partita, poi chiaramente nel secondo tempo sia noi che loro abbiamo un po' calato i ritmi."

