Calcio, il Savona risponde subito presente: Fezzanese ko ai rigori 5-3, gli striscioni si qualificano al secondo turno di Coppa Italia

SAVONA - FEZZANESE 5-3 dcr (10' Cantatore, 61' Tripoli)

IL SAVONA VINCE 5-3 DOPO I CALCI DI RIGORE E SI QUALIFICA AL SECONDO TURNO DI COPPA ITALIA

4°F) VETTOREL IPNOTIZZA CAMPAGNI!

4°S) PER IL SAVONA REALIZZA BURATTO, ESECUZIONE IMPECCABILE. 4-2

3°F) MONACIZZO AD INCROCIARE, VETTOREL INTUISCE MA NON RIESCE A PARARE.

3°S) SUL DISCHETTO FRICANO, SPIAZZATO GRECI, 3-1 PER GLI STRISCIONI

2°F) DIALLO CON IL CUCCHIAIO, 2-1

2°S) AMABILE SOTTO L'INCROCIO, SECONDO PENALTY A SEGNO PER I BIANCOBLU'

1°F) ERRORE DI ADDIEGO MOBILIO, CHE CALCIA SUL FONDO

1°S) OBODO SUBITO A SEGNO, 1-0 SAVONA

Inizia la lotteria dei rigori

FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI, SAVONA-FEZZANESE SI DECIDERA' AI RIGORI

95' Addiego Mobilio da fuori area, tiro troppo masticato che termina a lato della porta savonese

93' suggerimento in profondità di Albani per l'inserimento di Pertica, che di sinistro calcia alle stelle. Buono l'impatto sul match del giocatore classe 2001 ex Lucchese

91' corner per la Fezzanese, ultimi minuti di partita prima degli eventuali calci di rigore. Azione prolungata dei "verdi", ma il pallone termina sul fondo senza creare problemi a Vettorel

90' cinque minuti di recupero

89' ammonito Diallo, fermato Pertica lanciato verso la metà campo avversaria

86' girandola di sostituzioni anche per la Fezzanese, in campo Del Vigo e Gavini al posto di Cerchi e Cantatore

84' debutto in biancoblù per Kenneth Obodo, esce Disabato

80' Amabile si divora il 2-1: preciso cross di Buratto a pescare il numero diciotto biancoblù, che di prima intenzione sfiora il palo alla sinistra di Greci

78' grande spunto in velocità di Albani, sfera appoggiatta a Bacigalupo che non trova lo specchio dai venti metri

75' ultimo quarto d'ora di partita, striscioni in inferiorità numerica con la Fezzanese che tiene maggiormente in mano il pallino del gioco

73' Siciliano si gioca le carte Albani e Bacigalupo, fuori Lo Nigro e Tripoli

66' SAVONA IN DIECI UOMINI, secondo giallo per Mehic, che chiude qui la sua partita

65' intanto esce Marchio, al suo posto Fricano

63' ancora protagonista Tripoli, pallone nello stretto per Amabile che calcia a lato dal limite dell'area piccola

61' TRIPOLI! IL PAREGGIO DEL SAVONA: piattone destro sul palo più lontano dell'attaccante biancoblù, che trova la rete del pareggio dopo aver fallito poco fa il calcio di rigore

55' TRIPOLI SI FA IPNOTIZZARE DAGLI UNDICI METRI, penalty parato dall'estremo difensore Greci

54' CALCIO DI RIGORE PER IL SAVONA, fallo su Tripoli pronto a battere a rete con il mancino

52' gara equilibrata in questo avvio di ripresa, Savona a caccia del pari, ma la Fezzanese resta minacciosa soprattutto in ripartenza

46' subito un cambio per il Savona, con Amabile che rileva Vita

SECONDO TEMPO

45'+1' squadre al riposo con la Fezzanese avanti per 1-0 sul Savona

45' un minuto di recupero

42' la prima vera chance per gli striscioni capita sui piedi di Mehic, che si fa ipnotizzare dall'intervento in uscita di Greci, bravo a chiudere lo specchio sul rasoterra del giovanissimo centrocampista classe 2001

41' annullato a Cantatore il gol del 2-0, posizione di fuorigioco per il numero dieci spezzino

39' Disabato giostra a tutto campo nel tentativo di dare ordine alla manovra di un Savona ancora poco lucido e veloce in fase di impostazione

35' Grasselli da ottima posizione sbuccia la sfera con la testa, da rivedere la posizione di Rossini e Tissone nell'occasione

30' scambio nello stretto tra Buratto e Tripoli, destro del numero sette savonese troppo debole e centrale

28' bel traversone dalla destra di Pertica, Mehic in tuffo non riesce ad impattare la sfera a pochi passi dalla linea

27' grande giocata di tacco di Diallo, conclusione dal limite di Cantatore e pallone tra le braccia di Vettorel

24' in tribuna ad assistere alla gara anche il presidente Roberto Patrassi insieme al ds Christian Papa

22' chance in contropiede per il Savona, ma Tripoli sbaglia l'ultimo passaggio nel tentativo di servire Vita a tu per tu con Greci

20' clamoroso palo di Saporiti, che in diagonale colpisce il montante della porta di Vettorel. Il pallone resta poi nei pressi della linea, prima dell'intervento decisivo dell'estremo difensore biancoblù

18' primo giallo del match all'indirizzo di Mehic

15' cerca di reagire la formazione di Siciliano, che pare ancora imballata rispetto agli avversari, più avanti nella preparazione e reduci dall'impegno ufficiale in Coppa di sette giorni fa contro la Lavagnese

10' FEZZANESE IN VANTAGGIO, disimpegno sbagliato da parte dei biancoblù e pallone sui piedi di Cantatore, che di sinistro supera Vettorel. Spezzini avanti dopo dieci minuti

7' meglio la Fezzanese in queste prime battute, gli striscioni devono trovare le giuste misure in questa caldissima domenica che precede l'inizio del campionato

2' gremita la tribuna del "Chittolina", con i tifosi che incitano fin da subito i giocatori in campo. Accolto con un lungo appluaso mister Siciliano, di ritorno sulla panchina biancoblù dopo l'esperienza di tre anni fa

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Il primo turno della Coppa Italia di Serie D apre ufficialmente la stagione 2019-2020 del nuovo Savona targato Patrassi-Papa-Siciliano. Dallo stadio "Chittolina" di Vado, la casa degli striscioni nei prossimi due mesi in attesa di completare i lavori per la rizollatura del prato del "Bacigalupo", buona domenica a tutti i lettori di Svsport.it. Tra pochi minuti il fischio d'inizio di Savona-Fezzanese, match ufficiale in gara secca che mette in palio il secondo turno della massima coppa nazionale dilettanti. Un test importante soprattutto in casa biancoblù, in attesa dell'esordio in campionato in programma tra sette giorni al "Buon Riposo" contro il Seravezza.

Capitolo formazioni: Siciliano schiera dal primo minuto il rientrante Disabato, con Tripoli, Mehic e Vita a completare il pacchetto avanzato. Fuori dai convocati Tognoni, sempre più lontano dai colori biancoblù

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Pertica, Rossini, Tissone, Marchio; Buratto, Lo Nigro, Disabato; Mehic, Vita, Tripoli. A disposizione : Guadagnin, Lazzaretti, Bacigalupo, Fricano, Albani, David, Amabile, Giorgi, Obodo. Allenatore : Sandro Siciliano