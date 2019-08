Calcio, Coppa Italia Serie D, Vado rivoluzionato contro il Ligorna, Tarabotto testa la qualità dell'organico rossoblu

C'è molta curiosità attorno all'ambiente Vado per capire come la squadra guidata da Luca Tarabotto affronterà l'impegno di oggi pomeriggio contro il Ligorna .

La formazione attesa alle 16:00 prevederà numerosi cambiamenti, soprattutto sulla linea offensiva, con Piu, Tommasini e Criscito in rampa di lancio. Dal primo minuto è previsto invece l'inserimento di Costantini, Gallo, Puddu e Redaelli, rimasti in panchina o con minutaggio limitato nella vittoria in terra piemontese.